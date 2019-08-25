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Антальяспор - Денизлиспор

25.08.2019, Воскресенье, 21:45 мск Анталья, стадион Анталья Турция. Суперлига, 2 тур Антальяспор - Денизлиспор
Чемпионат Турции (2009/2010)
30 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Антальяспор 2:1 Денизлиспор
13 тур
22 ноября, воскресенье 15:00 Денизлиспор 1:1 Антальяспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Истанбул ББ 34 20 9 5 65:34 +31 69
2. Трабзонспор 34 18 11 5 76:42 +34 65
3. Бешикташ 34 19 5 10 59:40 +19 62
4. Сивасспор 34 17 9 8 55:38 +17 60
5. Аланьяспор 34 16 9 9 61:37 +24 57
6. Галатасарай 34 15 11 8 55:37 +18 56
7. Фенербахче 34 15 8 11 58:46 +12 53
8. Газиантеп 34 11 13 10 49:50 -1 46
9. Антальяспор 34 11 12 11 41:52 -11 45
10. Касымпаша 34 12 7 15 53:58 -5 43
11. Гезтепе 34 11 9 14 44:49 -5 42
12. Коньяспор 34 8 12 14 36:52 -16 36
13. Генчлербирлиги 34 9 9 16 39:56 -17 36
14. Денизлиспор 34 9 8 17 31:48 -17 35
15. Ризеспор 34 10 5 19 38:57 -19 35
16. Йени Малатьяспор 34 8 8 18 44:51 -7 32
17. Анкарагюджю 34 7 11 16 31:56 -25 32
18. Кайсериспор 34 8 8 18 40:72 -32 32
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