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Ризеспор - Сивасспор

25.08.2019, Воскресенье, 19:15 мск Ризе, стадион Йени Ризе Шехир Турция. Суперлига, 2 тур Ризеспор - Сивасспор
Турция. Суперлига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 16:00 Ризеспор 0:0 Сивасспор
13 тур
25 ноября, воскресенье 13:30 Сивасспор 1:1 Ризеспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
21 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Сивасспор 2:1 Ризеспор
4 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Ризеспор 1:1 Сивасспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
24 тур
14 марта, суббота 17:00 Ризеспор 2:1 Сивасспор
7 тур
25 октября, суббота 17:00 Сивасспор 0:1 Ризеспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
32 тур
4 мая, воскресенье 16:30 Ризеспор 1:1 Сивасспор
15 тур
14 декабря, суббота 15:30 Сивасспор 3:1 Ризеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Истанбул ББ 34 20 9 5 65:34 +31 69
2. Трабзонспор 34 18 11 5 76:42 +34 65
3. Бешикташ 34 19 5 10 59:40 +19 62
4. Сивасспор 34 17 9 8 55:38 +17 60
5. Аланьяспор 34 16 9 9 61:37 +24 57
6. Галатасарай 34 15 11 8 55:37 +18 56
7. Фенербахче 34 15 8 11 58:46 +12 53
8. Газиантеп 34 11 13 10 49:50 -1 46
9. Антальяспор 34 11 12 11 41:52 -11 45
10. Касымпаша 34 12 7 15 53:58 -5 43
11. Гезтепе 34 11 9 14 44:49 -5 42
12. Коньяспор 34 8 12 14 36:52 -16 36
13. Генчлербирлиги 34 9 9 16 39:56 -17 36
14. Денизлиспор 34 9 8 17 31:48 -17 35
15. Ризеспор 34 10 5 19 38:57 -19 35
16. Йени Малатьяспор 34 8 8 18 44:51 -7 32
17. Анкарагюджю 34 7 11 16 31:56 -25 32
18. Кайсериспор 34 8 8 18 40:72 -32 32
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