Ризеспор - Сивасспор

|30 тур
|27 апреля, суббота
|16:00
|Ризеспор
|0:0
|Сивасспор
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|13:30
|Сивасспор
|1:1
|Ризеспор
|30 тур
|27 апреля, суббота
|16:00
|Ризеспор
|0:0
|Сивасспор
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|13:30
|Сивасспор
|1:1
|Ризеспор
|21 тур
|14 февраля, воскресенье
|14:30
|Сивасспор
|2:1
|Ризеспор
|4 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:00
|Ризеспор
|1:1
|Сивасспор
|24 тур
|14 марта, суббота
|17:00
|Ризеспор
|2:1
|Сивасспор
|7 тур
|25 октября, суббота
|17:00
|Сивасспор
|0:1
|Ризеспор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Истанбул ББ
|34
|20
|9
|5
|65:34
|+31
|69
|2.
|Трабзонспор
|34
|18
|11
|5
|76:42
|+34
|65
|3.
|Бешикташ
|34
|19
|5
|10
|59:40
|+19
|62
|4.
|Сивасспор
|34
|17
|9
|8
|55:38
|+17
|60
|5.
|Аланьяспор
|34
|16
|9
|9
|61:37
|+24
|57
|6.
|Галатасарай
|34
|15
|11
|8
|55:37
|+18
|56
|7.
|Фенербахче
|34
|15
|8
|11
|58:46
|+12
|53
|8.
|Газиантеп
|34
|11
|13
|10
|49:50
|-1
|46
|9.
|Антальяспор
|34
|11
|12
|11
|41:52
|-11
|45
|10.
|Касымпаша
|34
|12
|7
|15
|53:58
|-5
|43
|11.
|Гезтепе
|34
|11
|9
|14
|44:49
|-5
|42
|12.
|Коньяспор
|34
|8
|12
|14
|36:52
|-16
|36
|13.
|Генчлербирлиги
|34
|9
|9
|16
|39:56
|-17
|36
|14.
|Денизлиспор
|34
|9
|8
|17
|31:48
|-17
|35
|15.
|Ризеспор
|34
|10
|5
|19
|38:57
|-19
|35
|16.
|Йени Малатьяспор
|34
|8
|8
|18
|44:51
|-7
|32
|17.
|Анкарагюджю
|34
|7
|11
|16
|31:56
|-25
|32
|18.
|Кайсериспор
|34
|8
|8
|18
|40:72
|-32
|32