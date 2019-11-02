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Велес - Зенит-2

02.11.2019, Суббота, 14:00 мск Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур Велес - Зенит-2
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
4 тур
10 сентября, вторник 13:00 Зенит-2 3:3 Велес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Велес 16 11 3 2 34:13 +21 36
2. Олимп-Долгопрудный 17 11 2 4 29:16 +13 35
3. Зенит-2 17 9 5 3 30:14 +16 32
4. Торпедо Вл 17 8 6 3 23:17 +6 30
5. Ленинградец 17 7 7 3 27:20 +7 28
6. Олимп 16 7 5 4 18:15 +3 26
7. Муром 16 7 3 6 31:23 +8 24
8. Родина 17 6 4 7 27:31 -4 22
9. Псков-747 16 6 3 7 15:26 -11 21
10. Казанка 16 4 5 7 26:27 -1 17
11. Коломна 17 4 3 10 15:24 -9 15
12. Знамя Труда 17 3 6 8 14:23 -9 15
13. Луки-Энергия 16 3 4 9 15:29 -14 13
14. Звезда 17 2 0 15 9:35 -26 6
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