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Знамя Труда - Торпедо Вл

21.09.2019, Суббота, 14:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ПФЛ. Зона Запад, 10 тур Знамя Труда - Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
15 тур
27 октября, суббота 16:00 Торпедо Вл 0:2 Знамя Труда
3 тур
3 августа, пятница 18:00 Знамя Труда 0:3 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
17 тур
10 ноября, пятница 13:00 Знамя Труда 0:6 Торпедо Вл
5 тур
18 августа, пятница 18:00 Торпедо Вл 3:0 Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
24 тур
21 мая, воскресенье 17:30 Торпедо Вл 2:1 Знамя Труда
12 тур
9 октября, воскресенье 14:00 Знамя Труда 2:0 Торпедо Вл
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 17:00 Знамя Труда 0:1 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
27 тур
16 мая, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:3 Торпедо Вл
13 тур
5 октября, понедельник 18:00 Торпедо Вл 3:2 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
28 тур
24 мая, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 1:0 Знамя Труда
14 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Знамя Труда 0:4 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
23 тур
2 ноября, суббота 14:00 Знамя Труда 1:1 Торпедо Вл
13 тур
14 сентября, суббота 18:00 Торпедо Вл 1:0 Знамя Труда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Велес 16 11 3 2 34:13 +21 36
2. Олимп-Долгопрудный 17 11 2 4 29:16 +13 35
3. Зенит-2 17 9 5 3 30:14 +16 32
4. Торпедо Вл 17 8 6 3 23:17 +6 30
5. Ленинградец 17 7 7 3 27:20 +7 28
6. Олимп 16 7 5 4 18:15 +3 26
7. Муром 16 7 3 6 31:23 +8 24
8. Родина 17 6 4 7 27:31 -4 22
9. Псков-747 16 6 3 7 15:26 -11 21
10. Казанка 16 4 5 7 26:27 -1 17
11. Коломна 17 4 3 10 15:24 -9 15
12. Знамя Труда 17 3 6 8 14:23 -9 15
13. Луки-Энергия 16 3 4 9 15:29 -14 13
14. Звезда 17 2 0 15 9:35 -26 6
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