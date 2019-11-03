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Челябинск - Зенит-Ижевск

03.11.2019, Воскресенье, 13:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур Челябинск - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
7 тур
30 августа, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 1:4 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
26 тур
29 мая, среда 17:00 Зенит-Ижевск 4:3 Челябинск
14 тур
15 октября, понедельник 13:00 Челябинск 0:1 Зенит-Ижевск
4 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 1:1 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
22 тур
4 мая, пятница 16:00 Челябинск 0:0 Зенит-Ижевск
10 тур
17 сентября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
14 июля, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
23 тур
13 мая, суббота 14:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
16 тур
17 октября, понедельник 13:00 Челябинск 0:0 Зенит-Ижевск
8 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1
(4:3)п		 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
16 тур
20 октября, вторник 13:00 Челябинск 2:0 Зенит-Ижевск
8 тур
3 сентября, четверг 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
25 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
14 тур
4 октября, суббота 16:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
4 тур
7 августа, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
24 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
16 тур
16 октября, среда 18:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
6 тур
21 августа, среда 16:30 Челябинск 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
26 тур
9 мая, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
10 тур
8 сентября, суббота 15:00 Челябинск 3:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
31 тур
18 апреля, среда 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
17 тур
10 августа, среда 16:30 Челябинск 2:1 Зенит-Ижевск
5 тур
18 мая, среда 18:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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