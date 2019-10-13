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Тюмень - Челябинск

13.10.2019, Воскресенье, 13:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур Тюмень - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
4 тур
8 августа, четверг 16:30 Челябинск 1:2 Тюмень
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
23 тур
12 мая, понедельник 17:00 Тюмень 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
22 тур
6 мая, вторник 17:00 Тюмень 2:1 Челябинск
1 тур
18 июля, четверг 16:30 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 17:00 Тюмень 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
24 тур
30 апреля, вторник 16:30 Челябинск 1:2 Тюмень
8 тур
27 августа, понедельник 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
33 тур
30 апреля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Тюмень
19 тур
22 августа, понедельник 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
7 тур
30 мая, понедельник 00:00 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
19 тур
13 сентября, понедельник 16:00 Тюмень 1:1 Челябинск
7 тур
10 июня, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Тюмень
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
29 апреля, четверг 15:00 Челябинск 2:0 Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
18 тур
8 августа, суббота 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
1 тур
26 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1 Тюмень
Россия. Кубок (2009/2010)
50 тур
14 мая, четверг 00:00 Тюмень 0:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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