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Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск

29.09.2019, Воскресенье, 14:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 12 тур Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
2 тур
24 июля, среда 17:30 Зенит-Ижевск 2:1 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
27 тур
4 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:3 Зенит-Ижевск
13 тур
10 октября, среда 14:00 Зенит-Ижевск 1:1 Лада-Тольятти
3 тур
3 августа, пятница 17:00 Лада-Тольятти 2:0 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 4:1 Лада-Тольятти
11 тур
24 сентября, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
22 тур
8 мая, понедельник 16:00 Лада-Тольятти 1:2 Зенит-Ижевск
10 тур
13 сентября, вторник 17:00 Лада-Тольятти 1:4 Зенит-Ижевск
2 тур
28 июля, четверг 17:30 Зенит-Ижевск 3:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
21 тур
26 апреля, вторник 17:00 Лада-Тольятти 0:1 Зенит-Ижевск
11 тур
19 сентября, суббота 18:00 Зенит-Ижевск 6:1 Лада-Тольятти
3 тур
3 августа, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:3 Зенит-Ижевск
3 тур
1 августа, пятница 19:00 Зенит-Ижевск 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
19 тур
18 апреля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:1 Зенит-Ижевск
9 тур
9 сентября, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 3:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
29 тур
24 мая, пятница 18:30 Лада-Тольятти 3:1 Зенит-Ижевск
13 тур
28 сентября, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 2:3 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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