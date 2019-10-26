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СКА - Алания

26.10.2019, Суббота, 14:00 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур СКА - Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
23 тур
17 апреля, среда 15:00 СКА 0:4 Алания
9 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Алания 0:1 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
23 тур
22 марта, четверг 16:00 СКА 1:0 Алания
7 тур
2 сентября, суббота 17:00 Алания 1:2 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
18 тур
12 марта, воскресенье 15:00 СКА 0:0 Алания
4 тур
19 августа, пятница 18:00 Алания 2:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
24 тур
17 мая, вторник 16:00 СКА 3:1 Алания
12 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Алания 0:3 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
34 тур
5 июня, среда 00:00 СКА 0:3 Алания
1 тур
16 июля, понедельник 17:30 Алания 1:1 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
20 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 СКА 1:2 Алания
4 тур
12 мая, четверг 14:00 Алания 1:0 СКА
Россия. Первый дивизион 2008
30 тур
29 августа, пятница 16:00 Алания 2:1 СКА
10 тур
8 мая, четверг 18:00 СКА 3:1 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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