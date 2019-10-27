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Биолог-Новокубанск - Черноморец

27.10.2019, Воскресенье, 14:00 мск Прогресс, стадион Биолог Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур Биолог-Новокубанск - Черноморец
Россия. Кубок (2019/2020)
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Черноморец Биолог-Новокубанск
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Биолог-Новокубанск 2:4 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
26 тур
4 мая, суббота 16:00 Черноморец 2:0 Биолог-Новокубанск
12 тур
10 октября, среда 14:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
33 тур
20 мая, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец
17 тур
4 ноября, суббота 16:00 Черноморец 5:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец
8 тур
16 сентября, пятница 18:00 Черноморец 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
20 тур
18 апреля, понедельник 17:00 Черноморец 1:1 Биолог-Новокубанск
8 тур
7 сентября, понедельник 16:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
12 тур
13 октября, понедельник 17:00 Черноморец 1:0 Биолог-Новокубанск
2 тур
12 августа, вторник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
31 тур
19 мая, понедельник 17:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
15 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 17:30 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец
10 тур
9 сентября, воскресенье 18:00 Черноморец 3:1 Биолог-Новокубанск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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