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Алания - Дружба

05.10.2019, Суббота, 15:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Юг, 12 тур Алания - Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
20 тур
30 марта, суббота 15:00 Алания 1:2 Дружба
6 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Дружба 3:0 Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
25 тур
4 апреля, среда 17:00 Дружба 5:1 Алания
9 тур
16 сентября, суббота 16:30 Алания 1:0 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
21 тур
2 апреля, воскресенье 14:00 Алания 0:4 Дружба
7 тур
9 сентября, пятница 17:30 Дружба 2:2 Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
25 тур
24 мая, вторник 17:00 Дружба 0:3 Алания
13 тур
11 октября, воскресенье 17:00 Алания 1:0 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 17:00 Дружба 1:0 Алания
12 тур
14 сентября, суббота 16:00 Алания 2:1 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
20 тур
1 ноября, четверг 14:00 Алания 3:0 Дружба
4 тур
31 июля, вторник 18:30 Дружба 3:1 Алания
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
5 августа, воскресенье 17:00 Алания 4:0 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
24 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Дружба 3:0 Алания
8 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Алания 1:1 Дружба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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