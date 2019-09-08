Биолог-Новокубанск - Дружба

|30 тур
|31 мая, пятница
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|1 тур
|25 июля, среда
|19:00
|Дружба
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|30 тур
|31 мая, пятница
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|1 тур
|25 июля, среда
|19:00
|Дружба
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|1/128 финала
|30 июля, понедельник
|19:00
|Дружба
|1:1
(4:3)п
|Биолог-Новокубанск
|23 тур
|24 марта, суббота
|15:00
|Дружба
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|7 тур
|2 сентября, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|4:0
|Дружба
|1/256 финала
|15 июля, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:5
|Дружба
|26 тур
|7 мая, воскресенье
|16:00
|Дружба
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|Дружба
|19 тур
|11 апреля, понедельник
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:0
|Дружба
|7 тур
|8 октября, четверг
|15:00
|Дружба
|Биолог-Новокубанск
|1/256 финала
|15 июля, среда
|17:30
|Дружба
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Дружба
|10 тур
|1 октября, среда
|16:00
|Дружба
|3:2
|Биолог-Новокубанск
|1/256 финала
|1 августа, пятница
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|1:2
|Дружба
|18 тур
|15 октября, вторник
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|2 тур
|17 июля, среда
|19:00
|Дружба
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|22 тур
|12 ноября, понедельник
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|6 тур
|14 августа, вторник
|18:00
|Дружба
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|30 тур
|7 мая, понедельник
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Дружба
|14 тур
|7 августа, воскресенье
|18:30
|Дружба
|2:1
|Биолог-Новокубанск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волгарь
|19
|16
|2
|1
|45:7
|+38
|50
|2.
|Алания
|19
|15
|1
|3
|54:13
|+41
|46
|3.
|Дружба
|19
|10
|4
|5
|29:26
|+3
|34
|4.
|Черноморец Нв
|19
|10
|3
|6
|40:22
|+18
|33
|5.
|Динамо Ст
|19
|8
|3
|8
|31:25
|+6
|27
|6.
|Легион
|19
|7
|6
|6
|18:21
|-3
|27
|7.
|Динамо Мх
|19
|7
|5
|7
|19:24
|-5
|26
|8.
|СКА
|19
|7
|5
|7
|25:25
|0
|26
|9.
|Биолог-Новокубанск
|19
|7
|5
|7
|20:22
|-2
|26
|10.
|Машук-КМВ
|19
|6
|6
|7
|22:17
|+5
|24
|11.
|Кубань
|19
|5
|5
|9
|22:37
|-15
|20
|12.
|Интер
|18
|5
|4
|9
|22:36
|-14
|19
|13.
|Спартак Нч
|19
|4
|7
|8
|18:37
|-19
|19
|14.
|Краснодар-3
|19
|5
|3
|11
|19:38
|-19
|18
|15.
|Анжи
|18
|3
|6
|9
|22:30
|-8
|15
|16.
|Спартак
|19
|1
|5
|13
|14:40
|-26
|8