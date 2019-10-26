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Динамо Бр - Квант

26.10.2019, Суббота, 15:00 мск Брянск, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур Динамо Бр - Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
3 тур
1 августа, четверг 18:30 Квант 0:2 Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
14 тур
20 октября, суббота 14:00 Квант 0:1 Динамо Бр
2 тур
26 июля, четверг 19:00 Динамо Бр 1:2 Квант
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Бр 17 12 3 2 28:11 +17 39
2. Металлург Лп 17 11 4 2 30:9 +21 37
3. Сокол 17 11 4 2 37:10 +27 37
4. Салют 17 8 2 7 23:23 0 26
5. Химик-Арсенал 17 7 5 5 27:20 +7 26
6. Рязань 17 6 6 5 29:26 +3 24
7. Зоркий 16 7 2 7 30:32 -2 23
8. Арарат 17 7 2 8 34:36 -2 23
9. Калуга 17 6 4 7 24:22 +2 22
10. Сатурн 17 5 7 5 32:32 0 22
11. Химки-2 17 5 3 9 23:32 -9 18
12. Строгино 17 5 2 10 15:28 -13 17
13. Ротор (мол) 16 2 2 12 14:33 -19 8
14. Квант 17 2 2 13 8:40 -32 8
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