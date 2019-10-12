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Калуга - Сокол

12.10.2019, Суббота, 14:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур Калуга - Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
23 тур
11 мая, суббота 14:30 Сокол 1:0 Калуга
11 тур
29 сентября, суббота 14:00 Калуга 0:3 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 18:30 Калуга 1:3 Сокол
12 тур
7 октября, суббота 16:00 Сокол 2:1 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
30 тур
5 июня, четверг 18:30 Калуга 0:0 Сокол
1 тур
16 июля, вторник 19:00 Сокол 2:0 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
25 тур
11 мая, суббота 17:00 Сокол 3:0 Калуга
11 тур
14 сентября, пятница 16:00 Калуга 0:0 Сокол
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
32 тур
23 апреля, понедельник 19:00 Сокол 2:1 Калуга
18 тур
17 августа, среда 18:30 Калуга 0:1 Сокол
6 тур
22 мая, воскресенье 00:00 Сокол 1:1 Калуга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Бр 17 12 3 2 28:11 +17 39
2. Металлург Лп 17 11 4 2 30:9 +21 37
3. Сокол 17 11 4 2 37:10 +27 37
4. Салют 17 8 2 7 23:23 0 26
5. Химик-Арсенал 17 7 5 5 27:20 +7 26
6. Рязань 17 6 6 5 29:26 +3 24
7. Зоркий 16 7 2 7 30:32 -2 23
8. Арарат 17 7 2 8 34:36 -2 23
9. Калуга 17 6 4 7 24:22 +2 22
10. Сатурн 17 5 7 5 32:32 0 22
11. Химки-2 17 5 3 9 23:32 -9 18
12. Строгино 17 5 2 10 15:28 -13 17
13. Ротор (мол) 16 2 2 12 14:33 -19 8
14. Квант 17 2 2 13 8:40 -32 8
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