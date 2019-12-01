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Динамо - Динамо-Брест

01.12.2019, Воскресенье, 14:00 мск Минск, стадион Динамо Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Динамо - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
15 тур
14 июля, воскресенье 20:45 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
11 тур
13 июня, среда 20:45 Динамо-Брест 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
22 сентября, пятница 20:45 Динамо-Брест 1:0 Динамо
8 тур
14 мая, воскресенье 15:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 15:00 Динамо 2:1 Динамо-Брест
10 тур
4 июня, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:4 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
5 октября, понедельник 15:30 Динамо 4:1 Динамо-Брест
9 тур
5 июня, пятница 19:00 Динамо-Брест 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:30 Динамо 3:1 Динамо-Брест
7 тур
10 мая, суббота 16:00 Динамо-Брест 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
4 августа, воскресенье 19:30 Динамо 3:2 Динамо-Брест
8 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
16 тур
27 июня, среда 20:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Динамо
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
8 тур
7 мая, суббота 18:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
21 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Динамо 2:2 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, суббота 19:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
23 августа, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 0:1 Динамо
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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