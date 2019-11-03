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Торпедо-БелАЗ - Динамо

03.11.2019, Воскресенье, 14:00 мск Жодино, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Торпедо-БелАЗ - Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
12 тур
22 июня, суббота 19:00 Динамо 0:3 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
31 октября, среда 18:45 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
1 тур
31 марта, суббота 19:00 Динамо 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 14:45 Динамо 1:0 Торпедо-БелАЗ
3 тур
15 апреля, суббота 15:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
8 октября, суббота 15:00 Динамо 1:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
4 тур
4 мая, понедельник 18:30 Динамо 4:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Динамо
25 тур
27 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 19:30 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
31 мая, суббота 15:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо
27 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Торпедо-БелАЗ
7 тур
4 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
21 тур
18 августа, суббота 19:00 Динамо 2:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
12 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо
20 тур
5 августа, пятница 19:00 Динамо 0:1 Торпедо-БелАЗ
9 тур
11 мая, среда 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо
22 тур
23 августа, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо
11 тур
19 мая, среда 19:00 Динамо 5:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
25 октября, воскресенье 15:15 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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