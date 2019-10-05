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Неман - Динамо-Брест

05.10.2019, Суббота, 20:45 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Неман - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
9 тур
25 мая, суббота 20:45 Динамо-Брест 6:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2018
30 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Неман 0:3 Динамо-Брест
15 тур
7 июля, суббота 20:45 Динамо-Брест 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2017
28 тур
4 ноября, суббота 19:00 Неман 0:2 Динамо-Брест
13 тур
21 июня, среда 20:00 Динамо-Брест 0:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
19 августа, пятница 18:30 Неман 0:4 Динамо-Брест
4 тур
23 апреля, суббота 18:00 Динамо-Брест 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
26 октября, понедельник 18:30 Неман 2:1 Динамо-Брест
11 тур
21 июня, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 1:3 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
31 тур
23 ноября, воскресенье 14:00 Динамо-Брест 0:1 Неман
26 тур
4 октября, суббота 20:00 Неман 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 Неман
10 тур
1 июня, воскресенье 20:00 Неман 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
23 июня, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 1:1 Неман
3 тур
13 апреля, суббота 17:00 Неман 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
27 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Неман 3:0 Динамо-Брест
15 тур
23 июня, суббота 20:00 Динамо-Брест 1:1 Неман
4 тур
10 апреля, вторник 20:00 Неман 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:0 Неман
20 тур
5 августа, пятница 19:00 Неман 2:3 Динамо-Брест
9 тур
11 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 18:30 Динамо-Брест 2:1 Неман
16 тур
23 июня, среда 19:30 Динамо-Брест 4:0 Неман
5 тур
24 апреля, суббота 20:30 Неман 0:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 19:30 Динамо-Брест 2:0 Неман
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Неман 0:1 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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