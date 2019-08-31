Введите ваш ник на сайте

Славия-Мозырь - Динамо-Брест

31.08.2019, Суббота, 15:00 мск Мозырь, стадион Юность Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Славия-Мозырь - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
5 тур
25 апреля, четверг 20:45 Динамо-Брест 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
27 августа, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:2 Динамо-Брест
5 тур
30 апреля, воскресенье 17:30 Динамо-Брест 3:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
10 сентября, суббота 16:30 Славия-Мозырь 1:4 Динамо-Брест
6 тур
7 мая, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
27 сентября, воскресенье 17:30 Динамо-Брест 1:2 Славия-Мозырь
8 тур
31 мая, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 3:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
32 тур
30 ноября, суббота 14:00 Славия-Мозырь 0:1 Динамо-Брест
27 тур
19 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 3:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
17 августа, суббота 18:00 Славия-Мозырь 1:1 Динамо-Брест
10 тур
24 мая, пятница 19:30 Динамо-Брест 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Динамо-Брест 2:0 Славия-Мозырь
21 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 1:2 Славия-Мозырь
10 тур
12 мая, суббота 19:00 Славия-Мозырь 2:1 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
...
  • Читайте нас: 