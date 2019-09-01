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Минск - БАТЭ

01.09.2019, Воскресенье, 19:45 мск Минск, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Минск - БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
5 тур
26 апреля, пятница 20:45 БАТЭ 1:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
20 июля, пятница 20:45 БАТЭ 2:0 Минск
2 тур
6 апреля, пятница 17:00 Минск 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
6 августа, воскресенье 18:30 Минск 1:0 БАТЭ
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
13 августа, суббота 20:00 БАТЭ 3:1 Минск
3 тур
16 апреля, суббота 18:00 Минск 2:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
25 сентября, пятница 17:30 Минск 1:2 БАТЭ
8 тур
30 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 19:00 Минск 1:4 БАТЭ
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
Суперкубок Беларуси 2014

15 марта, суббота 18:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
12 июля, пятница 19:30 Минск 0:1 БАТЭ
6 тур
27 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 БАТЭ 5:1 Минск
12 тур
24 мая, четверг 20:00 БАТЭ 2:0 Минск
1 тур
24 марта, суббота 17:00 Минск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
14 октября, пятница 15:00 Минск 0:2 БАТЭ
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Минск 1:0 БАТЭ
10 тур
15 мая, воскресенье 21:30 БАТЭ 1:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:2 Минск
3 тур
14 апреля, среда 19:30 Минск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
2 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Минск 0:1 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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