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Витебск - Неман

24.08.2019, Суббота, 16:00 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Витебск - Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
4 тур
19 апреля, пятница 20:45 Неман 1:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
14 июля, суббота 20:45 Витебск 5:1 Неман
1 тур
30 марта, пятница 19:30 Неман 1:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
26 августа, суббота 17:00 Витебск 2:2 Неман
5 тур
29 апреля, суббота 19:00 Неман 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
12 августа, пятница 19:00 Витебск 1:1 Неман
3 тур
15 апреля, пятница 18:30 Неман 0:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
3 октября, суббота 17:30 Неман 0:1 Витебск
9 тур
5 июня, пятница 18:00 Витебск 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Витебск 2:3 Неман
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Витебск 0:1 Неман
4 тур
15 апреля, пятница 20:00 Неман 0:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Неман 3:0 Витебск
12 тур
5 июня, суббота 20:00 Витебск 2:2 Неман
1 тур
3 апреля, суббота 18:00 Неман 0:0 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Витебск 2:1 Неман
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Неман 1:0 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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