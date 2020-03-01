Ворскла - Шахтер

|9 тур
|27 сентября, пятница
|19:00
|Шахтер
|4:0
|Ворскла
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:30
|Ворскла
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|11 августа, суббота
|19:30
|Шахтер
|4:1
|Ворскла
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|2:1
|Ворскла
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|0:1
|Шахтер
|17 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|3:1
|Ворскла
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|2:2
|Шахтер
|15 тур
|28 февраля, суббота
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Ворскла
|2 тур
|1 августа, пятница
|20:00
|Ворскла
|1:2
|Шахтер
|25 тур
|12 апреля, суббота
|15:00
|Ворскла
|1:0
|Шахтер
|10 тур
|21 сентября, суббота
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Ворскла
|20 тур
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Ворскла
|0:1
|Шахтер
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|4:1
|Ворскла
|25 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Ворскла
|0:2
|Шахтер
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|1:0
|Ворскла
|18 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:00
|Шахтер
|1:0
|Ворскла
|3 тур
|1 августа, суббота
|21:00
|Ворскла
|1:1
|Шахтер
|21 тур
|22 марта, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Ворскла
|6 тур
|23 августа, суббота
|20:00
|Ворскла
|1:0
|Шахтер
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Днепр-1
|30
|13
|4
|13
|42:42
|0
|43
|2.
|Мариуполь
|30
|10
|9
|11
|34:46
|-12
|39
|3.
|Олимпик Дн
|30
|8
|6
|16
|32:47
|-15
|30
|4.
|Ворскла
|30
|7
|7
|16
|23:48
|-25
|28
|5.
|Львов
|32
|5
|9
|18
|25:57
|-32
|24
|6.
|Карпаты
|24
|2
|9
|13
|19:42
|-23
|15