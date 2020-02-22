Динамо - Ворскла

|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Ворскла
|0:5
|Динамо
|29 тур
|29 апреля, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|0:1
|Динамо
|24 тур
|18 марта, воскресенье
|20:30
|Динамо
|4:0
|Ворскла
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:30
|Динамо
|2:1
|Ворскла
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|0:0
|Динамо
|17 тур
|3 декабря, суббота
|15:00
|Ворскла
|2:2
|Динамо
|6 тур
|27 августа, суббота
|19:30
|Динамо
|0:2
|Ворскла
|23 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:30
|Динамо
|1:0
|Ворскла
|10 тур
|4 октября, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|0:4
|Динамо
|14 тур
|30 ноября, воскресенье
|20:30
|Ворскла
|0:3
|Динамо
|1 тур
|27 июля, воскресенье
|20:00
|Динамо
|1:0
|Ворскла
|26 тур
|20 апреля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|2:1
|Ворскла
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|20:00
|Ворскла
|2:2
|Динамо
|21 тур
|17 марта, воскресенье
|19:30
|Динамо
|1:0
|Ворскла
|6 тур
|18 августа, суббота
|19:30
|Ворскла
|1:0
|Динамо
|27 тур
|14 апреля, суббота
|18:30
|Динамо
|3:0
|Ворскла
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|1:2
|Динамо
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Динамо
|2:0
|Ворскла
|6 тур
|14 августа, суббота
|20:00
|Ворскла
|3:1
|Динамо
|20 тур
|13 марта, суббота
|16:00
|Динамо
|1:0
|Ворскла
|5 тур
|23 августа, воскресенье
|20:00
|Ворскла
|1:1
|Динамо
|19 тур
|8 марта, воскресенье
|19:00
|Динамо
|4:1
|Ворскла
|4 тур
|9 августа, суббота
|20:00
|Ворскла
|2:2
|Динамо
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|32
|26
|4
|2
|80:26
|+54
|82
|2.
|Динамо К
|32
|18
|5
|9
|65:35
|+30
|59
|3.
|Заря
|32
|17
|7
|8
|50:29
|+21
|58
|4.
|Десна
|32
|17
|5
|10
|59:33
|+26
|56
|5.
|Александрия
|32
|14
|7
|11
|49:47
|+2
|49
|6.
|Колос
|32
|10
|2
|20
|33:59
|-26
|32