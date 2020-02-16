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Майнц - Шальке-04

16.02.2020, Воскресенье, 20:00 мск Майнц, стадион Кофэйс-Арена Германия. Бундеслига, 22 тур Майнц - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2019/2020)
5 тур
20 сентября, пятница 21:30 Шальке-04 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2018/2019)
23 тур
23 февраля, суббота 17:30 Майнц 3:0 Шальке-04
6 тур
29 сентября, суббота 16:30 Шальке-04 1:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2017/2018)
26 тур
9 марта, пятница 22:30 Майнц 0:1 Шальке-04
9 тур
20 октября, пятница 21:30 Шальке-04 2:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2016/2017)
25 тур
19 марта, воскресенье 17:30 Майнц 0:1 Шальке-04
8 тур
23 октября, воскресенье 18:30 Шальке-04 3:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2015/2016)
21 тур
12 февраля, пятница 22:30 Майнц 2:1 Шальке-04
4 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Шальке-04 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
24 апреля, пятница 21:30 Майнц 2:0 Шальке-04
13 тур
29 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 4:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
21 февраля, пятница 23:30 Шальке-04 0:0 Майнц
5 тур
14 сентября, суббота 17:30 Майнц 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
22 тур
16 февраля, суббота 18:30 Майнц 2:2 Шальке-04
5 тур
25 сентября, вторник 22:00 Шальке-04 3:0 Майнц
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
18 декабря, вторник 22:00 Шальке-04 1:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2011/2012)
20 тур
4 февраля, суббота 18:30 Шальке-04 1:1 Майнц
3 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Майнц 2:4 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
33 тур
7 мая, суббота 17:30 Шальке-04 1:3 Майнц
16 тур
12 декабря, воскресенье 19:30 Майнц 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
34 тур
8 мая, суббота 17:30 Майнц 0:0 Шальке-04
17 тур
18 декабря, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Майнц
Германия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
3 марта, вторник 22:30 Майнц 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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