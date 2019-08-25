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Факел - Авангард

25.08.2019, Воскресенье, 18:00 мск Воронеж, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 10 тур Факел - Авангард
Россия. ФНЛ (2018/2019)
23 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Факел 3:2 Авангард
3 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Авангард 1:0 Факел
Россия. ФНЛ (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 16:00 Факел 0:4 Авангард
12 тур
6 сентября, среда 17:00 Авангард 2:0 Факел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 19:00 Факел 3:0 Авангард
4 тур
2 августа, суббота 18:30 Авангард 0:1 Факел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
24 тур
2 мая, пятница 18:30 Авангард 2:2 Факел
10 тур
9 сентября, понедельник 18:00 Факел 3:0 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
19 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Факел 2:2 Авангард
5 тур
9 августа, четверг 19:00 Авангард 4:1 Факел
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
20 тур
5 августа, среда 16:00 Факел 2:0 Авангард
4 тур
7 мая, четверг 18:30 Авангард 2:1 Факел
Россия. Кубок (2009/2010)
1/128 финала
21 мая, четверг 00:00 Факел 1:2 Авангард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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