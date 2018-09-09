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Рязань - Сокол

09.09.2018, Воскресенье, 17:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур Рязань - Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
14 тур
21 октября, суббота 14:00 Сокол 0:3 Рязань
2 тур
27 июля, четверг 18:30 Рязань 2:1 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
29 тур
30 мая, пятница 19:00 Сокол 3:0 Рязань
15 тур
5 октября, суббота 18:30 Рязань 0:1 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
26 тур
16 мая, четверг 18:30 Рязань 1:1 Сокол
12 тур
19 сентября, среда 19:00 Сокол 2:1 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
39 тур
4 июня, понедельник 19:00 Рязань 3:3 Сокол
25 тур
29 сентября, четверг 19:00 Сокол 1:1 Рязань
13 тур
7 июля, четверг 18:30 Рязань 0:1 Сокол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 26 20 5 1 48:17 +31 65
2. Сокол 26 18 4 4 49:18 +31 58
3. Металлург Лп 26 15 6 5 47:25 +22 51
4. Динамо Бр 26 15 3 8 40:21 +19 48
5. Зоркий 26 10 6 10 40:34 +6 36
6. Калуга 26 10 6 10 30:29 +1 36
7. Химик-Арсенал 26 9 5 12 24:33 -9 32
8. Рязань 26 8 7 11 26:31 -5 31
9. Квант 26 7 10 9 35:36 -1 31
10. Салют 26 7 10 9 26:30 -4 31
11. Ротор (мол) 26 9 3 14 30:47 -17 30
12. Сатурн 26 5 8 13 23:40 -17 23
13. Строгино 26 5 2 19 21:45 -24 17
14. Химки-2 26 1 11 14 22:55 -33 14
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