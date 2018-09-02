Челябинск - Носта

|1/128 финала
|30 июля, понедельник
|16:30
|Челябинск
|0:0
(5:4)п
|Носта
|23 тур
|11 мая, пятница
|16:00
|Носта
|0:2
|Челябинск
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|13:00
|Челябинск
|1:3
|Носта
|25 тур
|25 мая, четверг
|16:00
|Носта
|2:1
|Челябинск
|10 тур
|13 сентября, вторник
|16:00
|Носта
|2:1
|Челябинск
|2 тур
|28 июля, четверг
|16:30
|Челябинск
|5:0
|Носта
|27 тур
|31 мая, вторник
|16:30
|Челябинск
|2:1
|Носта
|17 тур
|26 октября, понедельник
|13:00
|Челябинск
|1:2
|Носта
|9 тур
|9 сентября, среда
|16:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|16 тур
|16 октября, четверг
|15:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|6 тур
|21 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Носта
|15 тур
|10 октября, четверг
|13:00
|Челябинск
|3:3
|Носта
|5 тур
|13 августа, вторник
|17:00
|Носта
|0:0
|Челябинск
|30 тур
|27 мая, понедельник
|16:00
|Носта
|0:2
|Челябинск
|14 тур
|1 октября, понедельник
|14:00
|Челябинск
|1:1
|Носта
|36 тур
|18 мая, пятница
|16:00
|Носта
|1:1
|Челябинск
|22 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Челябинск
|4:0
|Носта
|10 тур
|18 июня, суббота
|00:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нефтехимик
|23
|18
|3
|2
|48:12
|+36
|57
|2.
|КАМАЗ
|23
|11
|6
|6
|39:24
|+15
|39
|3.
|Сызрань-2003
|23
|12
|2
|9
|28:26
|+2
|38
|4.
|Волга Ул
|23
|10
|4
|9
|24:22
|+2
|34
|5.
|Носта
|23
|10
|4
|9
|35:39
|-4
|34
|6.
|Звезда
|23
|9
|7
|7
|37:32
|+5
|34
|7.
|Зенит Иж
|23
|8
|7
|8
|29:28
|+1
|31
|8.
|Урал-2
|24
|7
|6
|11
|38:40
|-2
|27
|9.
|Челябинск
|23
|6
|7
|10
|25:24
|+1
|25
|10.
|Уфа-2
|22
|4
|5
|13
|20:40
|-20
|17
|11.
|Лада-Тольятти
|22
|3
|5
|14
|16:52
|-36
|14