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Порту - Морейренcе

02.09.2018, Воскресенье, 22:30 мск Порту, стадион Драгау Португалия. Примейра, 4 тур Порту - Морейренcе
Португалия. Примейра (2017/2018)
20 тур
31 января, среда 00:01 Морейренcе 0:0 Порту
3 тур
20 августа, воскресенье 20:00 Порту 3:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2016/2017)
34 тур
21 мая, воскресенье 20:00 Морейренcе 3:1 Порту
17 тур
15 января, воскресенье 21:00 Порту 3:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2015/2016)
23 тур
21 февраля, воскресенье 21:15 Порту 3:2 Морейренcе
6 тур
25 сентября, пятница 22:30 Морейренcе 2:2 Порту
Португалия. Примейра (2014/2015)
20 тур
7 февраля, суббота 23:15 Морейренcе 0:2 Порту
3 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Порту 3:0 Морейренcе
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
26 тур
20 апреля, суббота 23:30 Морейренcе 0:3 Порту
11 тур
9 декабря, воскресенье 00:30 Порту 1:0 Морейренcе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 28 3 3 103:31 +72 87
2. Порту 34 27 4 3 74:20 +54 85
3. Спортинг 34 23 5 6 72:33 +39 74
4. Брага 34 21 4 9 56:37 +19 67
5. Гимараеш 34 15 7 12 46:34 +12 52
6. Морейренcе 34 16 4 14 39:44 -5 52
7. Риу Аве 34 12 9 13 50:52 -2 45
8. Боавишта 34 13 5 16 34:40 -6 44
9. Белененсеш 34 10 13 11 42:51 -9 43
10. Санта-Клара 34 11 9 14 43:45 -2 42
11. Портимоненси 34 11 6 17 44:59 -15 39
12. Маритиму 34 12 3 19 26:44 -18 39
13. Витория 34 8 12 14 28:39 -11 36
14. Авеш 34 10 6 18 35:49 -14 36
15. Тондела 34 9 8 17 40:54 -14 35
16. Шавиш 34 8 8 18 34:57 -23 32
17. Насионал Ф 34 7 7 20 33:73 -40 28
18. Фейренсе 34 3 11 20 27:64 -37 20
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