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Зенит-Ижевск - Сызрань-2003

26.08.2018, Воскресенье, 17:00 мск Ижевск, стадион Купол Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 6 тур Зенит-Ижевск - Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
17 тур
4 ноября, суббота 16:00 Сызрань-2003 2:0 Зенит-Ижевск
5 тур
18 августа, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 3:1 Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
21 тур
30 апреля, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 1:2 Сызрань-2003
14 тур
6 октября, четверг 17:00 Сызрань-2003 2:2 Зенит-Ижевск
6 тур
22 августа, понедельник 17:00 Зенит-Ижевск 0:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
24 тур
13 мая, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 6:0 Сызрань-2003
14 тур
8 октября, четверг 18:00 Сызрань-2003 2:3 Зенит-Ижевск
6 тур
21 августа, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
27 тур
5 июня, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
18 тур
26 октября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 2:0 Сызрань-2003
8 тур
2 сентября, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
26 тур
30 мая, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 4:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
17 тур
22 октября, вторник 19:00 Сызрань-2003 0:0 Зенит-Ижевск
7 тур
27 августа, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
21 тур
18 апреля, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 1:1 Сызрань-2003
5 тур
14 августа, вторник 19:00 Сызрань-2003 2:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 17:00 Сызрань-2003 2:1 Зенит-Ижевск
16 тур
4 августа, четверг 19:00 Зенит-Ижевск 4:0 Сызрань-2003
4 тур
14 мая, суббота 13:00 Сызрань-2003 2:1 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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