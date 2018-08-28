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Ланс - Метц

28.08.2018, Вторник, 21:45 мск Ланс, стадион Феликс-Бола Франция. Кубок лиги, 1/32 финала Ланс - Метц
Франция. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
8 января, воскресенье 16:15 Ланс 2:0 Метц
Франция. Лига 1 (2014/2015)
33 тур
18 апреля, суббота 21:00 Метц 3:1 Ланс
15 тур
29 ноября, суббота 22:00 Ланс 2:0 Метц
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 00:00 Ланс 1:1 Метц
14 тур
10 ноября, суббота 22:00 Метц 1:2 Ланс
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