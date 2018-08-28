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Мидлсбро - Рочдейл

28.08.2018, Вторник, 21:45 мск Миддлсбро, стадион Риверсайд Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Мидлсбро - Рочдейл
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