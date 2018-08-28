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Лестер - Флитвуд

28.08.2018, Вторник, 21:45 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Лестер - Флитвуд
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
ответный матч		 16 января, вторник 22:45 Лестер 2:0 Флитвуд
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
6 января, суббота 15:45 Флитвуд 0:0 Лестер
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