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Брентфорд - Челтенхэм

28.08.2018, Вторник, 21:45 мск Брентфорд, стадион Гриффин Парк Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Брентфорд - Челтенхэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1-й раунд,
10 августа, вторник 22:45 Брентфорд 2:1 Челтенхэм
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