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Сатурн - Калуга

26.08.2018, Воскресенье, 17:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур Сатурн - Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
21 тур
28 апреля, суббота 19:00 Сатурн 0:0 Калуга
9 тур
16 сентября, суббота 16:00 Калуга 1:4 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
25 тур
28 мая, воскресенье 15:00 Калуга 1:2 Сатурн
10 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Сатурн 1:1 Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
28 тур
18 октября, понедельник 17:00 Калуга 2:3 Сатурн
14 тур
19 июля, понедельник 18:30 Сатурн 2:2 Калуга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 26 20 5 1 48:17 +31 65
2. Сокол 26 18 4 4 49:18 +31 58
3. Металлург Лп 26 15 6 5 47:25 +22 51
4. Динамо Бр 26 15 3 8 40:21 +19 48
5. Зоркий 26 10 6 10 40:34 +6 36
6. Калуга 26 10 6 10 30:29 +1 36
7. Химик-Арсенал 26 9 5 12 24:33 -9 32
8. Рязань 26 8 7 11 26:31 -5 31
9. Квант 26 7 10 9 35:36 -1 31
10. Салют 26 7 10 9 26:30 -4 31
11. Ротор (мол) 26 9 3 14 30:47 -17 30
12. Сатурн 26 5 8 13 23:40 -17 23
13. Строгино 26 5 2 19 21:45 -24 17
14. Химки-2 26 1 11 14 22:55 -33 14
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