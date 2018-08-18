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Сибирь-2 - Иртыш

18.08.2018, Суббота, 13:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Восток, 4 тур Сибирь-2 - Иртыш
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
27 тур
25 мая, среда 15:00 Сибирь-2 2:0 Иртыш
19 тур
19 октября, понедельник 13:00 Иртыш 3:0 Сибирь-2
1 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Сибирь-2 2:2 Иртыш
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:00 Иртыш 0:0 Сибирь-2
11 тур
10 сентября, среда 15:00 Сибирь-2 1:2 Иртыш
9 тур
31 августа, воскресенье 14:00 Иртыш 2:0 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
26 тур
16 мая, пятница 14:00 Иртыш 3:0 Сибирь-2
16 тур
5 октября, суббота 13:00 Иртыш 2:1 Сибирь-2
6 тур
17 августа, суббота 13:00 Сибирь-2 1:1 Иртыш
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 14:00 Иртыш 1:0 Сибирь-2
17 тур
8 октября, понедельник 11:00 Сибирь-2 3:0 Иртыш
7 тур
17 августа, пятница 15:30 Иртыш 3:1 Сибирь-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
33 тур
19 октября, среда 15:00 Иртыш 4:1 Сибирь-2
24 тур
31 августа, среда 15:30 Сибирь-2 2:1 Иртыш
5 тур
15 мая, воскресенье 14:00 Иртыш 1:1 Сибирь-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 20 14 5 1 41:15 +26 47
2. Иртыш 20 14 3 3 38:12 +26 45
3. Зенит Ир 20 7 7 6 21:20 +1 28
4. Динамо Брл 20 4 8 8 20:27 -7 20
5. Чита 20 3 5 12 19:34 -15 14
6. Сибирь-2 20 3 2 15 16:47 -31 11
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