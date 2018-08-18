Сибирь-2 - Иртыш

|27 тур
|25 мая, среда
|15:00
|Сибирь-2
|2:0
|Иртыш
|19 тур
|19 октября, понедельник
|13:00
|Иртыш
|3:0
|Сибирь-2
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|16:00
|Сибирь-2
|2:2
|Иртыш
|27 тур
|25 мая, среда
|15:00
|Сибирь-2
|2:0
|Иртыш
|19 тур
|19 октября, понедельник
|13:00
|Иртыш
|3:0
|Сибирь-2
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|16:00
|Сибирь-2
|2:2
|Иртыш
|30 тур
|30 мая, суббота
|13:00
|Иртыш
|0:0
|Сибирь-2
|11 тур
|10 сентября, среда
|15:00
|Сибирь-2
|1:2
|Иртыш
|9 тур
|31 августа, воскресенье
|14:00
|Иртыш
|2:0
|Сибирь-2
|26 тур
|16 мая, пятница
|14:00
|Иртыш
|3:0
|Сибирь-2
|16 тур
|5 октября, суббота
|13:00
|Иртыш
|2:1
|Сибирь-2
|6 тур
|17 августа, суббота
|13:00
|Сибирь-2
|1:1
|Иртыш
|29 тур
|18 мая, суббота
|14:00
|Иртыш
|1:0
|Сибирь-2
|17 тур
|8 октября, понедельник
|11:00
|Сибирь-2
|3:0
|Иртыш
|7 тур
|17 августа, пятница
|15:30
|Иртыш
|3:1
|Сибирь-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сахалин
|20
|14
|5
|1
|41:15
|+26
|47
|2.
|Иртыш
|20
|14
|3
|3
|38:12
|+26
|45
|3.
|Зенит Ир
|20
|7
|7
|6
|21:20
|+1
|28
|4.
|Динамо Брл
|20
|4
|8
|8
|20:27
|-7
|20
|5.
|Чита
|20
|3
|5
|12
|19:34
|-15
|14
|6.
|Сибирь-2
|20
|3
|2
|15
|16:47
|-31
|11