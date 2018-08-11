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Удинезе - Беневенто

11.08.2018, Суббота, 21:00 мск Удине, стадион Фриули Италия. Кубок, 1/32 финала Удинезе - Беневенто
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Беневенто 3:3 Удинезе
16 тур
10 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 2:0 Беневенто
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