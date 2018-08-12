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Болонья - Падова

12.08.2018, Воскресенье, 22:00 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Кубок, 1/32 финала Болонья - Падова
Италия. Кубок (2011/2012)
3 раунд
21 августа, воскресенье 22:45 Болонья 2:1 Падова
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