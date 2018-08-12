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Ливорно - Кротоне

12.08.2018, Воскресенье, 21:30 мск Ливорно, стадион Стадио Армандо Пикки Италия. Кубок, 1/32 финала Ливорно - Кротоне
Италия. Кубок (2008/2009)
3 раунд
23 августа, суббота 22:30 Кротоне 0:3 Ливорно
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