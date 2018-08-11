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Машук-КМВ - Биолог-Новокубанск

11.08.2018, Суббота, 18:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 3 тур Машук-КМВ - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
24 тур
31 марта, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Машук-КМВ
8 тур
9 сентября, суббота 16:00 Машук-КМВ 0:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
19 тур
19 марта, воскресенье 18:00 Машук-КМВ 2:1 Биолог-Новокубанск
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
18 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 0:1 Биолог-Новокубанск
6 тур
25 августа, вторник 17:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
31 тур
19 мая, вторник 17:00 Машук-КМВ 2:0 Биолог-Новокубанск
26 тур
24 апреля, пятница 16:00 Биолог-Новокубанск 0:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
21 тур
1 ноября, пятница 15:00 Машук-КМВ 2:2 Биолог-Новокубанск
5 тур
4 августа, воскресенье 18:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
18 тур
21 октября, воскресенье 15:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Машук-КМВ
2 тур
21 июля, суббота 18:00 Машук-КМВ 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
24 тур
19 октября, среда 15:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Машук-КМВ
8 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Машук-КМВ 2:1 Биолог-Новокубанск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 28 21 7 0 64:14 +50 70
2. Кубань 28 20 7 1 47:19 +28 67
3. Волгарь 28 18 5 5 48:22 +26 59
4. Черноморец Нв 28 16 4 8 55:23 +32 52
5. Дружба 28 15 0 13 33:36 -3 45
6. Легион 28 11 9 8 30:21 +9 42
7. Спартак Нч 28 10 10 8 38:30 +8 40
8. Биолог-Новокубанск 28 11 4 13 32:39 -7 37
9. Динамо Ст 28 10 4 14 36:48 -12 34
10. Алания 28 9 6 13 35:40 -5 33
11. Машук-КМВ 28 7 8 13 31:40 -9 29
12. Краснодар-3 28 7 7 14 37:51 -14 28
13. СКА 28 5 9 14 19:33 -14 24
14. Ангушт 28 2 9 17 13:47 -34 15
15. Академия им. Понедельника 28 2 3 23 11:66 -55 9
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