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Текстильщик - Муром

10.08.2018, Пятница, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. ПФЛ. Зона Запад, 4 тур Текстильщик - Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
15 тур
28 октября, суббота 17:00 Текстильщик 0:0 Муром
3 тур
3 августа, четверг 17:00 Муром 0:2 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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