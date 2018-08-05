Сьон - Ксамакс

|16 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:00
|Сьон
|2:0
|Ксамакс
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Ксамакс
|0:3
|Сьон
|16 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:00
|Сьон
|2:0
|Ксамакс
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Ксамакс
|0:3
|Сьон
|36 тур
|25 мая, среда
|22:15
|Сьон
|0:0
|Ксамакс
|19 тур
|6 февраля, воскресенье
|18:00
|Ксамакс
|1:0
|Сьон
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|18:00
|Ксамакс
|0:3
|Сьон
|9 тур
|23 сентября, четверг
|21:45
|Сьон
|1:2
|Ксамакс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|29
|4
|3
|99:36
|+63
|91
|2.
|Базель
|36
|20
|11
|5
|71:46
|+25
|71
|3.
|Лугано
|36
|10
|16
|10
|50:49
|+1
|46
|4.
|Тун
|36
|12
|10
|14
|57:58
|-1
|46
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|13
|7
|16
|49:58
|-9
|46
|6.
|Цюрих
|36
|11
|11
|14
|43:52
|-9
|44
|7.
|Люцерн
|35
|13
|4
|18
|52:61
|-9
|43
|8.
|Сьон
|35
|11
|7
|17
|47:55
|-8
|40
|9.
|Ксамакс
|36
|9
|10
|17
|44:65
|-21
|37
|10.
|Грассхоппер
|34
|5
|10
|19
|32:64
|-32
|25