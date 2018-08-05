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Сьон - Ксамакс

05.08.2018, Воскресенье, 17:00 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Суперлига, 3 тур Сьон - Ксамакс
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
16 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Сьон 2:0 Ксамакс
3 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Ксамакс 0:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Сьон 0:0 Ксамакс
19 тур
6 февраля, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:0 Сьон
18 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Ксамакс 0:3 Сьон
9 тур
23 сентября, четверг 21:45 Сьон 1:2 Ксамакс
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
34 тур
6 мая, четверг 21:45 Ксамакс 4:1 Сьон
21 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Ксамакс
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Ксамакс
4 тур
1 августа, суббота 18:00 Ксамакс 1:3 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 29 4 3 99:36 +63 91
2. Базель 36 20 11 5 71:46 +25 71
3. Лугано 36 10 16 10 50:49 +1 46
4. Тун 36 12 10 14 57:58 -1 46
5. Санкт-Галлен 36 13 7 16 49:58 -9 46
6. Цюрих 36 11 11 14 43:52 -9 44
7. Люцерн 35 13 4 18 52:61 -9 43
8. Сьон 35 11 7 17 47:55 -8 40
9. Ксамакс 36 9 10 17 44:65 -21 37
10. Грассхоппер 34 5 10 19 32:64 -32 25
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