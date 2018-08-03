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Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск

03.08.2018, Пятница, 17:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 3 тур Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 4:1 Лада-Тольятти
11 тур
24 сентября, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
22 тур
8 мая, понедельник 16:00 Лада-Тольятти 1:2 Зенит-Ижевск
10 тур
13 сентября, вторник 17:00 Лада-Тольятти 1:4 Зенит-Ижевск
2 тур
28 июля, четверг 17:30 Зенит-Ижевск 3:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
21 тур
26 апреля, вторник 17:00 Лада-Тольятти 0:1 Зенит-Ижевск
11 тур
19 сентября, суббота 18:00 Зенит-Ижевск 6:1 Лада-Тольятти
3 тур
3 августа, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:3 Зенит-Ижевск
3 тур
1 августа, пятница 19:00 Зенит-Ижевск 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
19 тур
18 апреля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:1 Зенит-Ижевск
9 тур
9 сентября, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 3:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
29 тур
24 мая, пятница 18:30 Лада-Тольятти 3:1 Зенит-Ижевск
13 тур
28 сентября, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 2:3 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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