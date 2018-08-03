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Ангушт - Машук-КМВ

03.08.2018, Пятница, 17:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. ПФЛ. Зона Юг, 2 тур Ангушт - Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
27 тур
14 апреля, суббота 16:00 Машук-КМВ 0:3 Ангушт
11 тур
30 сентября, суббота 15:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
25 тур
30 апреля, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 0:1 Ангушт
11 тур
9 октября, воскресенье 17:00 Ангушт 2:2 Машук-КМВ
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 18:30 Машук-КМВ 2:0 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
16 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 0:1 Ангушт
4 тур
12 августа, среда 17:00 Ангушт 0:1 Машук-КМВ
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:00 Ангушт 3:1 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
16 тур
6 ноября, четверг 15:00 Машук-КМВ 1:1 Ангушт
6 тур
7 сентября, воскресенье 18:00 Ангушт 3:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 16:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
13 тур
25 сентября, вторник 16:30 Машук-КМВ 1:3 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
22 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Ангушт 0:0 Машук-КМВ
6 тур
28 мая, суббота 00:00 Машук-КМВ 2:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
27 тур
24 сентября, пятница 17:00 Ангушт 0:0 Машук-КМВ
11 тур
15 июня, вторник 18:00 Машук-КМВ 5:0 Ангушт
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
10 мая, понедельник 00:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
36 тур
27 октября, вторник 16:00 Машук-КМВ 5:0 Ангушт
18 тур
11 июля, суббота 00:00 Ангушт 0:2 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 28 21 7 0 64:14 +50 70
2. Кубань 28 20 7 1 47:19 +28 67
3. Волгарь 28 18 5 5 48:22 +26 59
4. Черноморец Нв 28 16 4 8 55:23 +32 52
5. Дружба 28 15 0 13 33:36 -3 45
6. Легион 28 11 9 8 30:21 +9 42
7. Спартак Нч 28 10 10 8 38:30 +8 40
8. Биолог-Новокубанск 28 11 4 13 32:39 -7 37
9. Динамо Ст 28 10 4 14 36:48 -12 34
10. Алания 28 9 6 13 35:40 -5 33
11. Машук-КМВ 28 7 8 13 31:40 -9 29
12. Краснодар-3 28 7 7 14 37:51 -14 28
13. СКА 28 5 9 14 19:33 -14 24
14. Ангушт 28 2 9 17 13:47 -34 15
15. Академия им. Понедельника 28 2 3 23 11:66 -55 9
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