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Ксамакс - Базель

28.07.2018, Суббота, 20:00 мск Нешатель, стадион Стад де ла Маладире Швейцария. Суперлига, 2 тур Ксамакс - Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
18 тур
11 декабря, воскресенье 19:00 Ксамакс 1:1 Базель
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Базель 2:0 Ксамакс
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
20 апреля, среда 21:45 Ксамакс 2:2 Базель
26 тур
2 апреля, суббота 19:45 Базель 1:0 Ксамакс
16 тур
28 ноября, воскресенье 19:45 Ксамакс 1:2 Базель
7 тур
28 августа, суббота 19:45 Базель 4:1 Ксамакс
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
35 тур
13 мая, четверг 22:15 Базель 3:0 Ксамакс
20 тур
14 февраля, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:3 Базель
16 тур
9 ноября, понедельник 21:45 Базель 4:1 Ксамакс
7 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Ксамакс 2:2 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 29 4 3 99:36 +63 91
2. Базель 36 20 11 5 71:46 +25 71
3. Лугано 36 10 16 10 50:49 +1 46
4. Тун 36 12 10 14 57:58 -1 46
5. Санкт-Галлен 36 13 7 16 49:58 -9 46
6. Цюрих 36 11 11 14 43:52 -9 44
7. Люцерн 35 13 4 18 52:61 -9 43
8. Сьон 35 11 7 17 47:55 -8 40
9. Ксамакс 36 9 10 17 44:65 -21 37
10. Грассхоппер 34 5 10 19 32:64 -32 25
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