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Дружба - Биолог-Новокубанск

25.07.2018, Среда, 19:00 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур Дружба - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
23 тур
24 марта, суббота 15:00 Дружба 1:0 Биолог-Новокубанск
7 тур
2 сентября, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 4:0 Дружба
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
15 июля, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 1:5 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
26 тур
7 мая, воскресенье 16:00 Дружба 2:0 Биолог-Новокубанск
12 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
19 тур
11 апреля, понедельник 16:00 Биолог-Новокубанск 0:0 Дружба
7 тур
8 октября, четверг 15:00 Дружба Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:30 Дружба 1:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
20 тур
22 марта, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
10 тур
1 октября, среда 16:00 Дружба 3:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2014/2015)
1/256 финала
1 августа, пятница 18:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
18 тур
15 октября, вторник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
2 тур
17 июля, среда 19:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
22 тур
12 ноября, понедельник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
6 тур
14 августа, вторник 18:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
14 тур
7 августа, воскресенье 18:30 Дружба 2:1 Биолог-Новокубанск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 28 21 7 0 64:14 +50 70
2. Кубань 28 20 7 1 47:19 +28 67
3. Волгарь 28 18 5 5 48:22 +26 59
4. Черноморец Нв 28 16 4 8 55:23 +32 52
5. Дружба 28 15 0 13 33:36 -3 45
6. Легион 28 11 9 8 30:21 +9 42
7. Спартак Нч 28 10 10 8 38:30 +8 40
8. Биолог-Новокубанск 28 11 4 13 32:39 -7 37
9. Динамо Ст 28 10 4 14 36:48 -12 34
10. Алания 28 9 6 13 35:40 -5 33
11. Машук-КМВ 28 7 8 13 31:40 -9 29
12. Краснодар-3 28 7 7 14 37:51 -14 28
13. СКА 28 5 9 14 19:33 -14 24
14. Ангушт 28 2 9 17 13:47 -34 15
15. Академия им. Понедельника 28 2 3 23 11:66 -55 9
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