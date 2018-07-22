Введите ваш ник на сайте

Заря - Мариуполь

22.07.2018, Воскресенье, 14:00 мск Луганск, стадион Авангард Украина. Премьер-лига, 1 тур Заря - Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
28 тур
22 апреля, воскресенье 14:00 Заря 3:1 Мариуполь
23 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Мариуполь 0:0 Заря
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:5 Заря
2 тур
23 июля, воскресенье 19:30 Заря 1:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
7 марта, суббота 15:00 Мариуполь 2:1 Заря
3 тур
11 августа, понедельник 22:00 Заря 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Заря 3:0 Мариуполь
9 тур
14 сентября, суббота 17:00 Мариуполь 1:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Мариуполь 1:2 Заря
14 тур
4 ноября, воскресенье 15:30 Заря 2:2 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
31 марта, суббота 17:00 Заря 2:2 Мариуполь
10 тур
17 сентября, суббота 17:00 Мариуполь 1:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
13 марта, воскресенье 15:00 Мариуполь 2:2 Заря
6 тур
13 августа, пятница 20:00 Заря 2:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
26 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Мариуполь 1:0 Заря
11 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Заря 3:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Мариуполь 1:0 Заря
14 тур
8 ноября, суббота 14:00 Заря 2:1 Мариуполь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 23 19 3 1 53:9 +44 60
2. Динамо К 23 17 2 4 43:13 +30 53
3. Александрия 23 12 5 6 31:20 +11 41
4. Мариуполь 23 9 6 8 27:35 -8 33
5. Заря 23 8 8 7 30:23 +7 32
6. Десна 23 9 4 10 25:24 +1 31
7. Львов 23 7 9 7 21:23 -2 30
8. Ворскла 23 9 2 12 18:32 -14 29
9. Карпаты 23 6 6 11 30:37 -7 24
10. Олимпик Дн 23 4 8 11 25:35 -10 20
11. Черноморец Од 23 4 4 15 13:37 -24 16
12. Арсенал К 23 4 3 16 15:43 -28 15
...
  • Читайте нас: 