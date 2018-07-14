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Актобе - Атырау

14.07.2018, Суббота, 18:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Актобе - Атырау
Казахстан. Премьер-лига 2018
8 тур
5 мая, суббота 14:30 Атырау 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
27 тур
16 сентября, суббота 15:30 Атырау 2:2 Актобе
17 тур
25 июня, воскресенье 16:00 Атырау 2:0 Актобе
7 тур
17 мая, среда 17:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2016
20 тур
10 июля, воскресенье 17:00 Атырау 1:1 Актобе
10 тур
9 мая, понедельник 12:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
30 тур
24 октября, суббота 14:00 Атырау 1:1 Актобе
26 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2015
22 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Атырау 0:2 Актобе
1 тур
7 марта, суббота 13:00 Актобе 1:1 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2014
14 тур
28 мая, среда 19:00 Актобе 0:0 Атырау
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Атырау 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
17 тур
29 июня, суббота 18:00 Атырау 0:2 Актобе
7 тур
24 апреля, среда 16:00 Актобе 3:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Атырау 0:2 Актобе
11 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Атырау
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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