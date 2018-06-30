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Неман - Минск

30.06.2018, Суббота, 20:45 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Неман - Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:1 Неман
12 тур
15 июня, четверг 18:30 Неман 3:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
20 тур
27 августа, суббота 18:30 Минск 0:1 Неман
5 тур
29 апреля, пятница 20:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
21 сентября, понедельник 18:30 Неман 1:1 Минск
7 тур
23 мая, суббота 17:00 Минск 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
29 тур
2 ноября, воскресенье 18:00 Минск 2:1 Неман
24 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Неман 2:4 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Минск 1:1 Неман
7 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:2 Минск
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Минск 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 18:00 Неман 2:1 Минск
13 тур
11 июня, понедельник 19:30 Минск 4:4 Неман
2 тур
31 марта, суббота 16:30 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Неман
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Минск 3:1 Неман
8 тур
7 мая, суббота 19:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Минск 2:0 Неман
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:1 Минск
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Минск 3:1 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
22 августа, суббота 18:00 Минск 0:0 Неман
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Неман 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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