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Динамо-Брест - Динамо

13.06.2018, Среда, 20:45 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Динамо-Брест - Динамо
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
22 сентября, пятница 20:45 Динамо-Брест 1:0 Динамо
8 тур
14 мая, воскресенье 15:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 15:00 Динамо 2:1 Динамо-Брест
10 тур
4 июня, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:4 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
5 октября, понедельник 15:30 Динамо 4:1 Динамо-Брест
9 тур
5 июня, пятница 19:00 Динамо-Брест 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:30 Динамо 3:1 Динамо-Брест
7 тур
10 мая, суббота 16:00 Динамо-Брест 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
4 августа, воскресенье 19:30 Динамо 3:2 Динамо-Брест
8 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
16 тур
27 июня, среда 20:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Динамо
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
8 тур
7 мая, суббота 18:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
21 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Динамо 2:2 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, суббота 19:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
23 августа, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 0:1 Динамо
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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