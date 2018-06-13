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БАТЭ - Гомель

13.06.2018, Среда, 18:45 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Белоруссия. Высшая лига, 11 тур БАТЭ - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
29 июля, суббота 19:00 БАТЭ 3:0 Гомель
1 тур
1 апреля, суббота 19:30 Гомель 1:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
14 августа, пятница 20:30 Гомель 0:0 БАТЭ
3 тур
25 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 БАТЭ 4:0 Гомель
26 тур
5 октября, воскресенье 19:15 Гомель 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
14 тур
22 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
3 тур
13 апреля, воскресенье 15:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:0 Гомель
27 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Гомель 3:2 БАТЭ
10 тур
24 мая, пятница 20:00 БАТЭ 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
23 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Гомель 1:2 БАТЭ
21 тур
17 августа, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
10 тур
12 мая, суббота 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
2 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:0 Гомель
22 тур
20 августа, суббота 21:00 БАТЭ 1:1 Гомель
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Гомель 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 3:0 Гомель
13 тур
10 июля, пятница 00:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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