Введите ваш ник на сайте

Динамо-Брест - Днепр

29.05.2018, Вторник, 20:45 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Динамо-Брест - Днепр
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 3:0 Днепр
10 тур
24 мая, среда 19:00 Днепр 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
29 тур
1 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:1 Днепр
24 тур
20 сентября, суббота 18:00 Днепр 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
9 августа, суббота 19:00 Днепр 0:1 Динамо-Брест
9 тур
25 мая, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 0:2 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
28 тур
26 октября, суббота 16:00 Днепр 3:0 Динамо-Брест
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 0:1 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
10 августа, суббота 19:00 Динамо-Брест 2:0 Днепр
9 тур
18 мая, суббота 19:00 Днепр 0:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 19:00 Днепр 0:2 Динамо-Брест
18 тур
24 июля, воскресенье 19:00 Днепр 1:1 Динамо-Брест
7 тур
30 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 2:0 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
31 октября, воскресенье 17:00 Днепр 1:1 Динамо-Брест
20 тур
1 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 2:3 Днепр
9 тур
11 мая, вторник 19:00 Днепр 2:1 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
17 октября, суббота 18:00 Днепр 0:0 Динамо-Брест
10 тур
30 мая, суббота 00:00 Динамо-Брест 0:0 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
...
  • Читайте нас: 