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Ордабасы - Тобол

19.05.2018, Суббота, 15:00 мск Шымкент, стадион Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Ордабасы - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
27 тур
16 сентября, суббота 15:00 Тобол 0:0 Ордабасы
8 тур
23 апреля, воскресенье 13:00 Ордабасы 1:2 Тобол
18 тур
4 апреля, вторник 13:00 Тобол 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
14 тур
2 июня, четверг 16:00 Тобол 1:0 Ордабасы
4 тур
9 апреля, суббота 11:00 Ордабасы 2:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
19 тур
5 июля, воскресенье 15:00 Ордабасы 2:0 Тобол
9 тур
25 апреля, суббота 13:00 Тобол 1:3 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
14 тур
28 мая, среда 17:00 Тобол 2:1 Ордабасы
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Ордабасы 3:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
16 тур
23 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 1:0 Тобол
6 тур
20 апреля, суббота 13:00 Тобол 0:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
24 тур
4 октября, четверг 14:00 Ордабасы 2:0 Тобол
12 тур
27 мая, воскресенье 15:00 Тобол 1:0 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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